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Свинина, баранина і яловичина збільшує ризик хвороби серця на 9% - вчені

Свинина, баранина і яловичина збільшує ризик хвороби серця на 9% - вчені

Київ • УНН

 • 24939 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вживання в їжу червоного і обробленого м’яса, такого як бекон, сосиски і шинка, або необробленого, такого як свинина, баранина і яловичина може значно збільшити ризик розвитку серцевих захворювань. Вчені говорять про це вже не в перший раз, проте нове дослідження показує всю серйозність наслідків, передає УНН посилаючись на Taylor Francis Online.

Цитата

“В рамках нової роботи вчені вивчили результати 13 різних досліджень за участю 1,4 мільйона людей. Загальний період спостереження за добровольцями становив 30 років. Аналіз цих даних дозволив команді з Оксфордського університету комплексно і всебічно вивчити вплив м’яса на здоров’я”, — йдеться у результатах дослідження.

Вчені виявили, що на кожні 50 грам уживаного обробленого м’яса (ковбаса, сосиски, бекон) в день ризик ішемічної хвороби серця зростає на 18%. Що стосується необробленого червоного м’яса, такого як свинина, баранина і яловичина, ризик збільшився на 9% в порівнянні з повною відмовою від м’яса. В ході аналізу не було виявлено жодного збільшення ризику при вживанні птиці.

“Команда передбачає, що такі наслідки можуть бути пов’язані з більш високою концентрацією насичених жирів в червоному м’ясі і солі в обробленому м’ясі. Насичені жири підвищують рівень шкідливого холестерину, а надлишок солі сильно впливає на підвищення тиску. Обидва ці чинники є добре відомими причинами розвитку ішемічної хвороби серця”, — зазначили вчені Оксфордського університету.

Доктор Аніка Кнюппель, співавтор дослідження, вийшла за рамки проблем зі здоров’ям, додавши, що виробництво м’яса також є основним фактором викидів парникових газів, які викликають зміну клімату. Скорочення споживання м’яса може позитивно позначитися, як на здоров’я людей, так і планети.

До речі

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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