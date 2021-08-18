Свинина, баранина і яловичина збільшує ризик хвороби серця на 9% - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вживання в їжу червоного і обробленого м’яса, такого як бекон, сосиски і шинка, або необробленого, такого як свинина, баранина і яловичина може значно збільшити ризик розвитку серцевих захворювань. Вчені говорять про це вже не в перший раз, проте нове дослідження показує всю серйозність наслідків, передає УНН посилаючись на Taylor Francis Online.
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“В рамках нової роботи вчені вивчили результати 13 різних досліджень за участю 1,4 мільйона людей. Загальний період спостереження за добровольцями становив 30 років. Аналіз цих даних дозволив команді з Оксфордського університету комплексно і всебічно вивчити вплив м’яса на здоров’я”, — йдеться у результатах дослідження.
Вчені виявили, що на кожні 50 грам уживаного обробленого м’яса (ковбаса, сосиски, бекон) в день ризик ішемічної хвороби серця зростає на 18%. Що стосується необробленого червоного м’яса, такого як свинина, баранина і яловичина, ризик збільшився на 9% в порівнянні з повною відмовою від м’яса. В ході аналізу не було виявлено жодного збільшення ризику при вживанні птиці.
“Команда передбачає, що такі наслідки можуть бути пов’язані з більш високою концентрацією насичених жирів в червоному м’ясі і солі в обробленому м’ясі. Насичені жири підвищують рівень шкідливого холестерину, а надлишок солі сильно впливає на підвищення тиску. Обидва ці чинники є добре відомими причинами розвитку ішемічної хвороби серця”, — зазначили вчені Оксфордського університету.
Доктор Аніка Кнюппель, співавтор дослідження, вийшла за рамки проблем зі здоров’ям, додавши, що виробництво м’яса також є основним фактором викидів парникових газів, які викликають зміну клімату. Скорочення споживання м’яса може позитивно позначитися, як на здоров’я людей, так і планети.
До речі
Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.
МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.
Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.