Свинина, баранина і яловичина збільшує ризик хвороби серця на 9% - вчені

Цитата

“В рамках нової роботи вчені вивчили результати 13 різних досліджень за участю 1,4 мільйона людей. Загальний період спостереження за добровольцями становив 30 років. Аналіз цих даних дозволив команді з Оксфордського університету комплексно і всебічно вивчити вплив м’яса на здоров’я”, — йдеться у результатах дослідження.

Вчені виявили, що на кожні 50 грам уживаного обробленого м’яса (ковбаса, сосиски, бекон) в день ризик ішемічної хвороби серця зростає на 18%. Що стосується необробленого червоного м’яса, такого як свинина, баранина і яловичина, ризик збільшився на 9% в порівнянні з повною відмовою від м’яса. В ході аналізу не було виявлено жодного збільшення ризику при вживанні птиці.

“Команда передбачає, що такі наслідки можуть бути пов’язані з більш високою концентрацією насичених жирів в червоному м’ясі і солі в обробленому м’ясі. Насичені жири підвищують рівень шкідливого холестерину, а надлишок солі сильно впливає на підвищення тиску. Обидва ці чинники є добре відомими причинами розвитку ішемічної хвороби серця”, — зазначили вчені Оксфордського університету.

Доктор Аніка Кнюппель, співавтор дослідження, вийшла за рамки проблем зі здоров’ям, додавши, що виробництво м’яса також є основним фактором викидів парникових газів, які викликають зміну клімату. Скорочення споживання м’яса може позитивно позначитися, як на здоров’я людей, так і планети.

До речі

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.