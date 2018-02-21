Свидетель подтвердил подпись Януковича на письме к Путину с просьбой ввести войска
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко подтвердил наличие подписи экс-президента Виктора Януковича на его письме-обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины. Об этом Ельченко заявил сегодня в судебном заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о государственной измене Януковича, передает корреспондент УНН.
"Чуркин нервничал отсутствием информации о том, что происходит в Крыму, и это обращение (Януковича ред.) определенным образом, по мнению российской стороны, объясняло пребывания их войск в Крыму... На этом заседании, 3 марта 2014 года, господин Виталий Чуркин продемонстрировал письмо с подписью Януковичу с просьбой к Президенту Путина ввести войска... Да, там стояла подпись Януковича", - сказал Ельченко.
Он отметил, что украинская сторона направляла своим российским коллегам ноты с просьбой объяснить, что происходит в Крыму, но ответов не получили.
Напомним, письмо экс-президента Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска на территорию Украины стал ключевым и был способом легитимизации военной агрессии РФ.
Так, 28 февраля 2014 года был созвано внеочередное совещание Совета Федерации РФ, на котором было сообщено о письме от В.Януковича.