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Свідок підтвердив підпис Януковича на листі до Путіна з проханням ввести війська

Свідок підтвердив підпис Януковича на листі до Путіна з проханням ввести війська

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко підтвердив наявність підпису екс-президента Віктора Януковича на його листі-зверненні до президента російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести війська на територію України. Про це Єльченко заявив сьогодні в судовому засіданні Оболонського районного суду Києва, який розглядає справу про державну зраду Януковича, передає кореспондент УНН.

“Чуркін був знервований відсутністю інформації про те, що відбувається у Криму, і це звернення (Януковича-ред.) певним чином, на думку російської сторони, певним чином пояснювало перебування їхніх військ у Криму... На цьому засіданні, 3 березня 2014 року, пан Віталій Чуркін продемонстрував листа за підписом Януковича з проханням до Президента Путіна ввести війська... Так, там стояв підпис Януковича”, — сказав Єльченко.

Він зазначив, що українська сторона надсилала своїм російським колегам ноти з проханням пояснити, що відбувається у Криму, але відповідей не отримали.

Нагадаємо, лист екс-президента Віктора Януковича з проханням ввести російські війська на територію України став ключовим і був способом легітимізації військової агресії РФ.

Так, 28 лютого 2014 року був скликана позачергова нарада Ради Федерації РФ, на якому було повідомлено про лист від В.Януковича.

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