"Свидетелей Иеговы в России" предложили внести в список экстремистских организаций в РФ

Как отмечается, ведомство направило иск в Верховный суд РФ о ликвидации и запрете деятельности религиозной общины.

Пока дата рассмотрения иска Минюстом РФ не назначена.

Ранее Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации региональных организаций отделений "Свидетелей Иеговы" в Орле, Белгороде, Самаре, Биробиджане и других городах. Местные отделения неоднократно штрафовали за распространение экстремистских материалов в своих текстах. Теперь же речь идет об "Управленческом центре Свидетелей Иеговы в России". В самой организации отмечают, что пока не получали из суда никаких документов, пишет издание.

По мнению иеговистов, если деятельность центра запретят, то решение непосредственно затронет около 175тыс. последователей этой религии.

Указано, что позиция Минюста РФ основывается на результатах масштабной проверки, которую проводили в штаб-квартире организации с середины февраля. Главный офис "Свидетелей" руководит денежными потоками между четырьмя сотнями своих отделений по России.

"Свидетели Иеговы" насчитывают более 8 млн. последователей во всем мире.