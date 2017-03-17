"Свідків Єгови в Росії" запропонували внести до екстремістських організацій у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство юстиції РФ запропонувало включити “Свідків Єгови в Росії” в список екстремістських організацій, передає УНН з посиланням на "Эхо Москвы".
Як зазначається, відомство направило позов до верховного суду РФ про ліквідацію і заборону діяльності релігійної громади.
Поки дата розгляду позову мін’юсту РФ не призначена.
Раніше верховний суд РФ визнавав законними рішення про ліквідацію регіональних організацій відділень “Свідків Єгови” в Орлі, Бєлгороді, Самарі, Біробіджані та інших містах. Місцеві відділення неодноразово штрафували за поширення екстремістських матеріалів в своїх текстах. Тепер же йдеться про “Управлінський центр Свідків Єгови в Росії”. У самій організації відзначають, що поки не отримували із суду жодних документів, пише видання.
На думку єговістів, якщо діяльність центру заборонять, то рішення безпосередньо торкнеться близько 175 тисяч послідовників цієї релігії.
Вказано, що позиція мін’юсту РФ грунтується на результатах масштабної перевірки, яку проводили в штаб-квартирі організації з середини лютого. Головний офіс “Свідків” керує грошовими потоками між чотирма сотнями своїх відділень по Росії.
“Свідки Єгови” налічують понад 8 мільйонів послідовників у всьому світі.