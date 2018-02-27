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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62796 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76612 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79337 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107243 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100355 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104536 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111516 просмотра

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Свидетели слышали взрыв у Общества венгерской культуры на Закарпатье

Свидетели слышали взрыв у Общества венгерской культуры на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 11629 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 27 февраля. УНН. В здании Общества венгерской культуры Закарпатья, которое горело сегодня ночью, было слышно взрыв. Об этом заявляют свидетели события, в частности нацгвардийци, которые охраняют Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде, передает УНН.

Заметим, что консульство и здание Общества находятся на Православной набережной в нескольких десятках метров друг от друга.

"Национальная гвардия Украины охраняет консульское учреждение. На момент происшествия военнослужащие находились непосредственно на месте несения службы. Они ничего не видели, только слышали, что там (в здании Общества венгерской культуры Закарпатья - ред.) произошел взрыв. Место несения службы они не имеют права оставлять... ", - рассказала УНН офицер группы информации и коммуникации воинской части 3002 Западного ОТО Национальной гвардии Украины Алина Новикова.

По сообщению представителей пресс-служб Западного оперативно-территориального объединения НГУ и ГУ ЧП в Закарпатской области, после прошлого пожара в венгерском обществе была усилена охрана Генерального консульства Венгрии в Ужгороде и других дипломатических учреждений и патрулирование территории и объектов, в отношении которых были возможны подобные провокации.

Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры.

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