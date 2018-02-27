Свидетели слышали взрыв у Общества венгерской культуры на Закарпатье

Заметим, что консульство и здание Общества находятся на Православной набережной в нескольких десятках метров друг от друга.

"Национальная гвардия Украины охраняет консульское учреждение. На момент происшествия военнослужащие находились непосредственно на месте несения службы. Они ничего не видели, только слышали, что там (в здании Общества венгерской культуры Закарпатья - ред.) произошел взрыв. Место несения службы они не имеют права оставлять... ", - рассказала УНН офицер группы информации и коммуникации воинской части 3002 Западного ОТО Национальной гвардии Украины Алина Новикова.

По сообщению представителей пресс-служб Западного оперативно-территориального объединения НГУ и ГУ ЧП в Закарпатской области, после прошлого пожара в венгерском обществе была усилена охрана Генерального консульства Венгрии в Ужгороде и других дипломатических учреждений и патрулирование территории и объектов, в отношении которых были возможны подобные провокации.

Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры.