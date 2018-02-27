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Свідки чули вибух біля Товариства угорської культури Закарпаття

Свідки чули вибух біля Товариства угорської культури Закарпаття

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 27 лютого. УНН. У будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, яке горіло сьогодні вночі, було чутно вибух. Про це заявляють свідки події, зокрема нацгвардійці, які охороняють Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді, передає УНН.

Зауважимо, що консульство та будівля Товариства знаходяться на Православній Набережній за кілька десятків метрів одне від одного.

“Національна гвардія України охороняє консульську установу. На момент події військовослужбовці знаходилися безпосередньо на місці несення служби. Вони нічого не бачили, лише чули, що там (у будівлі Товариства угорської культури Закарпаття — ред.) відбувся вибух. Місце несення служби вони не мають права залишати...”, — розповіла УНН офіцер групи інформації і комунікації військової частини 3002 Західного ОТО Національної гвардії України Аліна Новікова.

За повідомленням представників прес-служб Західного оперативно-територіального об’єднання НГУ і ГУ НП у Закарпатській області, після минулої пожежі в угорському товаристві було посилено охорону Генерального консульства Угорщини в Ужгороді й інших дипломатичних установ та патрулювання території і об’єктів, щодо яких були можливі подібні провокації.

Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді знову підпалили офіс Товариства угорської культури.

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