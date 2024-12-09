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Света сегодня будет меньше: для Киева и трех областей обновили графики отключений

Света сегодня будет меньше: для Киева и трех областей обновили графики отключений

Киев  •  УНН

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ДТЭК обновил графики отключений света на 9 декабря для Киева и трех областей. В столице с 10:00 до 19:00 будут действовать две очереди отключений вместо одной.

В ДТЭК обнародовали обновленные графики отключений света на 9 декабря в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской. Согласно графикам, в столице для населения сегодня с 10:00 до 19:00 будет действовать не одна на две очереди отключений, передает УНН.

Детали 

"От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодня", - говорится в сообщении ДТЭК.

В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключать.

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Дополнение

8 декабря сообщалось,  что  Укрэнерго объявило график отключений света на 9 декабря с одной очередью для населения с 8:00 до 19:00. Для промышленности ограничения будут действовать с 07: 00 до 20: 00.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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