Света сегодня будет меньше: для Киева и трех областей обновили графики отключений
Киев • УНН
ДТЭК обновил графики отключений света на 9 декабря для Киева и трех областей. В столице с 10:00 до 19:00 будут действовать две очереди отключений вместо одной.
В ДТЭК обнародовали обновленные графики отключений света на 9 декабря в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской. Согласно графикам, в столице для населения сегодня с 10:00 до 19:00 будет действовать не одна на две очереди отключений, передает УНН.
Детали
"От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодня", - говорится в сообщении ДТЭК.
В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключать.
Дополнение
8 декабря сообщалось, что Укрэнерго объявило график отключений света на 9 декабря с одной очередью для населения с 8:00 до 19:00. Для промышленности ограничения будут действовать с 07: 00 до 20: 00.