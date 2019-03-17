Столкновения между активистами в Киеве: полиция подтвердила задержание двух мужчин

"Во время словесной перепалки неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат, с которым активист пришел на акцию. Мужчину доставили в управление полиции, где на негосоставят административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Также, во время поверхностной проверки у одного мужчины изъяли телескопическую палку. Его также доставили в управление полиции. К нему начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконення обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, мероприятие состоялось без грубых нарушений правопорядка, участие в нем приняли около 25 000 человек. На этом мероприятии находилось 1000 правоохранителей. Сейчас они продолжают патрулировать центральную часть города.

Как сообщал УНН, в Киеве во время выступления Порошенко произошли столкновения между активистами.



