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У Києві під час виступу Порошенка відбулись сутички між активістами

Київ • УНН

 • 35603 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У столиці на Михайлівській площі під час виступу президента України Петра Порошенка відбулись сутички між активістами, передає кореспондент УНН.

У Києві під час виступу Порошенка відбулись сутички між активістами

Під час виступу Петра Порошенка між активістами двічі виникли сутички. Поліція намагалась їх розборонити.

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В мітингувальників невідомі двічі намагались зірвати плакат з написом “Де відрубані руки?”. Першого разу їм це вдалось.

Як повідомляє кореспондент з місця події, двох активістів причетних до цього - затримано.

Нагадаємо, двом учасникам акції “Нацкорпусу” у Черкасах 9 березня, Дмитру Кухарчуку і Антону Братку, Черкаський суд обрав запобіжні заходи.

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