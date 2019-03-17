У Києві під час виступу Порошенка відбулись сутички між активістами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У столиці на Михайлівській площі під час виступу президента України Петра Порошенка відбулись сутички між активістами, передає кореспондент УНН.
Під час виступу Петра Порошенка між активістами двічі виникли сутички. Поліція намагалась їх розборонити.
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В мітингувальників невідомі двічі намагались зірвати плакат з написом “Де відрубані руки?”. Першого разу їм це вдалось.
Як повідомляє кореспондент з місця події, двох активістів причетних до цього - затримано.
Нагадаємо, двом учасникам акції “Нацкорпусу” у Черкасах 9 березня, Дмитру Кухарчуку і Антону Братку, Черкаський суд обрав запобіжні заходи.