Двом учасникам заворушень у Черкасах суд обрав запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Двом учасникам акції “Нацкорпусу” у Черкасах 9 березня, Дмитру Кухарчуку і Антону Братку, Черкаський суд обрав запобіжні заходи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook сторінку Національного корпусу — Черкащина.
Прокурори наполягали на обранні підозрюваним максимального запобіжного заходу — тримання під вартою на термін до 60 діб без можливості внесення грошової застави. Антону обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обмеженням свободи у нічний час, Дмитру — цілодобовий домашній арешт.
На суд приїхали рідні і друзі, а також лідер Національного корпусу Андрій Білецький і народний депутат Олег Петренко, які висловили бажання взяти побратимів на поруки.
Як повідомляв УНН, поліція оголосила про підозру двом фігурантам заворушень у Черкасах, третього основного учасника акції “Нацкорпусу” шукають.
Нагадаємо, у рамках розслідування кримінальних проваджень стосовно сутичок на площі Дружби народів в Черкасах затримано двох осіб.
Як повідомляв УНН, внаслідок сутички у Черкасах між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, до лікарні звернулися 22 поліцейських, 19 з них — госпіталізували.
Станом на ранок, працівники поліції перебували у стабільному стані.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.