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7 марта, 15:45 • 116736 просмотра

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7 марта, 13:58 • 117364 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146954 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116016 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140698 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Двум участникам беспорядков в Черкассах суд избрал меры пресечения

Двум участникам беспорядков в Черкассах суд избрал меры пресечения

Киев  •  УНН

 • 11705 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Двум участникам акции "Нацкорпуса" в Черкассах 9 марта, Дмитрию Кухарчуку и Антону Братку, Черкасский суд избрал меры пресечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook страницу Национального корпуса - Черкассы.

Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимального пресечения - содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога. Антону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ограничением свободы в ночное время, Дмитрию - круглосуточный домашний арест.

На суд приехали родные и друзья, а также лидер Национального корпуса Андрей Белецкий и народный депутат Олег Петренко, выразившие желание принять собратьев на поруки.

Как сообщал УНН, полиция объявила о подозрении двум фигурантам беспорядков в Черкассах, третьего основного участника акции "Нацкорпуса" ищут.

Напомним, в рамках расследования уголовных производств в отношении столкновений на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух человек.

Как сообщал УНН, в результате столкновения в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы. По состоянию на утро, работники полиции находились в стабильном состоянии.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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