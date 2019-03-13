Двум участникам беспорядков в Черкассах суд избрал меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Двум участникам акции "Нацкорпуса" в Черкассах 9 марта, Дмитрию Кухарчуку и Антону Братку, Черкасский суд избрал меры пресечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook страницу Национального корпуса - Черкассы.
Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимального пресечения - содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога. Антону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ограничением свободы в ночное время, Дмитрию - круглосуточный домашний арест.
На суд приехали родные и друзья, а также лидер Национального корпуса Андрей Белецкий и народный депутат Олег Петренко, выразившие желание принять собратьев на поруки.
Как сообщал УНН, полиция объявила о подозрении двум фигурантам беспорядков в Черкассах, третьего основного участника акции "Нацкорпуса" ищут.
Напомним, в рамках расследования уголовных производств в отношении столкновений на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух человек.
Как сообщал УНН, в результате столкновения в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы. По состоянию на утро, работники полиции находились в стабильном состоянии.
Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.