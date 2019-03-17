В Киеве во время выступления Порошенко произошли столкновения между активистами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В столице на Михайловской площади во время выступления президента Украины Петра Порошенко произошли столкновения между активистами, передает корреспондент УНН.
Во время выступления Петра Порошенко между активистами дважды произошли столкновения. Полиция пыталась их разнять.
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В митингующих неизвестные дважды пытались сорвать плакат с надписью "Где отрубленные руки?". В первый раз им это удалось.
Как сообщает корреспондент с места события, двух активистов причастных к этому - задержано.
Напомним, двум участникам акции "Нацкорпусу" в Черкассах 9 марта, Дмитрию Кухарчуку и Антону Братку, Черкасский суд избрал меры предосторожности.