Сутички між активістами в Києві: поліція підтвердила затримання двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Внаслідок сутичок у Києві на Михайлівській площі, де виступав президент України Петро Порошенко, затримано двох чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Києві.
“Під час словесної перепалки невідомий влаштував штовханину і намагався вирвати плакат, із яким активіст прийшов на акцію. Чоловіка доставили до управління поліції, де на нього складуть адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення” , - йдеться у повідомленні.
Також, під час поверхневої перевірки в одного чоловіка вилучили телескопічну палицю. Його також доставили до управління поліції. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконення поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
За попередніми підрахунками, захід відбувся без грубих порушень правопорядку, участь у ньому взяли близько 25 000 осіб. На цьому заході перебувало 1000 правоохоронців. Наразі вони продовжують патрулювати центральну частину міста.
Як повідомляв УНН, у Києві під час виступу Порошенка відбулись сутички між активістами.