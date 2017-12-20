Суть законопроекта о реинтеграции Донбасса не изменилась - Пашинский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Суть законопроекта о реинтеграции Донбасса ко второму чтению в сессионном зале Верховной Рады не изменилась. Об этом во время заседания комитета ВР по национальной безопасности заявил Сергей Пашинский, передает корреспондент УНН.
"Начались какие-то обвинения, что ко второму чтению мы изменили суть законопроекта (о реинтеграции Донбасса – ред.). Я не принимаю такие обвинения и считаю, что люди, которые говорят об этом, не читали документ или это информационная провокация", - заявил С.Пашинский.
Напомним, ранее представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко сообщила, что у Главы государства нет новых предложений к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Ранее сообщалось, что данный документ могут рассмотреть 21 декабря.