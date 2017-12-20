Суть законопроекту про реінтеграцію Донбасу не змінилася - Пашинський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Суть законопроекту про реінтеграцію Донбасу до другого читання в сесійній залі Верховної Ради не змінилася. Про це під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки заявив Сергій Пашинський, передає кореспондент УНН.
"Почалися якісь звинувачення, що до другого читання ми змінили суть законопроекту (про реінтеграцію Донбасу - ред.). Я не приймаю такі звинувачення і вважаю, що люди, які говорять про це, не читали документ або це інформаційна провокація", - заявив С.Пашинський.
Нагадаємо, раніше представник Президента України в парламенті Ірина Луценко повідомила, що у Глави держави немає нових пропозицій до законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Раніше повідомлялося, що цей документ можуть розглянути 21 грудня.