Сущенко встретился с женой и дочерью

"Только что закончилось очередное свидание украинского журналиста Романа Сущенко с женой и дочерью в тюрьме Лефортово", - написал адвокат.

Ранее М.Фейгин сообщал, что в ближайшие дни будет составлено обвинительное заключение по делу украинского журналиста Романа Сущенко, который содержится под стражей в России.