Сущенко встретился с женой и дочерью
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно содержится в Российской Федерации, встретился со своей женой и дочерью. Об этом написал на своей странице в Facebook его адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Только что закончилось очередное свидание украинского журналиста Романа Сущенко с женой и дочерью в тюрьме Лефортово", - написал адвокат.
Ранее М.Фейгин сообщал, что в ближайшие дни будет составлено обвинительное заключение по делу украинского журналиста Романа Сущенко, который содержится под стражей в России.