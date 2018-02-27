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Сущенко зустрівся з дружиною і донькою

Сущенко зустрівся з дружиною і донькою

Київ • УНН

 • 8321 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Український журналіст Роман Сущенко, який незаконно утримується в Російській Федерації, зустрівся зі своєю дружиною та донькою. Про це написав на своїй сторінці у Facebook його адвокат Марк Фейгін, передає УНН.

“Щойно закінчилося чергове побачення українського журналіста Романа Сущенка з дружиною і дочкою в тюрмі Лефортово”, — написав адвокат.

Раніше М.Фейгін повідомляв, що в найближчі дні буде складено обвинувальний висновок у справі українського журналіста Романа Сущенка, який утримується під вартою в Росії.

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