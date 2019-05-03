Сущенко написал письмо из-за российских застенков

"На днях получила несколько писем от политзаключенных Кремля: Романа Сущенко, Зеври Абсеитова. Романа я хорошо знаю, мы коллеги, земляки. Зеври - только заочно, как и других заключенных крымских татар", - написала в Facebook Геращенко, которая, в частности, занимается вопросами освобождения заложников.

"В письмах они благодарят каждого украинца, кто не забывает и пишет, поддерживает морально и психологически. Им очень важны вести с Украины, особенно в условиях информационного вакуума, когда со всех федеральних каналов, которые можно смотреть в российских тюрьмах, об Украине - только смех и грязь", - добавила она.

Также Геращенко сообщила, что в некоторые российские тюрьмы можно направлять письма по электронной почте, в частности, Олегу Сенцову, Николаю Карпюку. Другим нашим можно направлять только традиционные почтовые открытки - на русском, их просматривает тюремная цензура.

По ее словам, недавно и она написала письма политзаключенным Кремля, военнопленным морякам. "Всем передала поздравления с Родины и четкое заверение, что их судьбы и вопрос их освобождения остаются для Украины в центре внимания", - указала она.

"Власть меняется, это так, но неизменным остается внимание общества к теме заложников и наша общая битва за них, в которой нет власти и оппозиции, а есть единственная цель - вытащить. Поэтому нет сомнения, что вопрос освобождения будет важным и в дальнейшем для власти, и для оппозиции, для всех нас, украинцев", - отметила Геращенко, призвав "писать письма нашим заложникам".

Она также пообещала сделать все, чтобы в мае в ВР рассмотрели вопрос о статусе заложников и военнопленных.

Напомним, избранный президентом Украины Владимир Зеленский указал, что удерживание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между Украиной и РФ.