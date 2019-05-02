Зеленський про відносини з РФ: з "общего" у нас залишився лише державний кордон

КИЇВ. 2 травня. УНН. Обраний президентом України Володимир Зеленський після роздумів стосовно тези про "много общего" між Україною та Росією заявив, що наразі реальність така, що після анексії Криму та агресії на Донбасі з "общего" залишилося тільки одне – державний кордон. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.