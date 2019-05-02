Зеленський про відносини з РФ: з "общего" у нас залишився лише державний кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Обраний президентом України Володимир Зеленський після роздумів стосовно тези про "много общего" між Україною та Росією заявив, що наразі реальність така, що після анексії Криму та агресії на Донбасі з "общего" залишилося тільки одне – державний кордон. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Після будь-якого "до побачення" неодмінно настає "добрий день". Довго думав стосовно "много общего" між Україною та Росією. Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне – це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів "общего". І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути. Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки "общего", - написав Зеленський.
"А заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами. І "братськими" такі відносини точно називати не можна", - додав він.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що розраховує домовитися із Зеленським щодо теми спільного громадянства. "У нас є багато спільного", зазначив Путін, пояснивши, що мав на увазі схожість російського і українського народів.