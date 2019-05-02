Зеленский об отношениях с РФ: из "общего" у нас осталась только государственная граница

"После любого "до свидания" непременно наступает "добрый день". Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - написал Зеленский.

"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удерживание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - добавил он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает договориться с Зеленским по теме общего гражданства. "У нас есть много общего", отметил Путин, пояснив, что имел в виду сходство русского и украинского народов.