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7 марта, 13:58 • 116652 просмотра

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Зеленский об отношениях с РФ: из "общего" у нас осталась только государственная граница

Зеленский об отношениях с РФ: из "общего" у нас осталась только государственная граница

Киев  •  УНН

 • 14165 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский после размышлений относительно тезиса о "много общего" между Украиной и Россией заявил, что пока реальность такова, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе с "общего" осталось только одно - государственная граница. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"После любого "до свидания" непременно наступает "добрый день". Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - написал Зеленский.

"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удерживание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - добавил он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает договориться с Зеленским по теме общего гражданства. "У нас есть много общего", отметил Путин, пояснив, что имел в виду сходство русского и украинского народов.

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