Путін заявив, що розраховує домовитися із Зеленським щодо громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін розраховує, що йому вдасться домовитися з лідером президентських перегонів України Володимиром Зеленським, якщо мова буде йти про спільне громадянство. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Дуже добре", – оцінив президент РФ слова Зеленського про те, що той готовий видавати українські паспорти всім росіянам.
"Це говорить про те, що ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного", - зазначив Путін. Він пояснив, що мав на увазі схожість російського і українського народів.
Як повідомляв УНН, лідер президентських перегонів Володимир Зеленський заявляв, що відмінність України від Росії полягає у тому, що "ми, українці, маємо у своїй країні свободу слова, і вільні ЗМІ, і інтернет". Він зазначив, що Україні "буде надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу — росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше".
Нагадаємо, 27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.
Раніше, 24 квітня, президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.