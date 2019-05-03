Сущенко написав листа з-за російських застінків

"Днями отримала кілька листів від політв'язнів Кремля: Романа Сущенка, Зеврі Абсеїтова. Романа я добре знаю, ми колеги, земляки. Зеврі - тільки заочно, як і інших ув'язнених кримських татар", - написала у Facebook Геращенко, яка, зокрема, займається питаннями звільнення заручників.

"У листах вони дякують кожному українцю, хто не забуває і пише, підтримує морально і психологічно. Їм дуже важливі вісті з України, особливо в умовах інформаційного вакууму, коли з усіх фєдєральних каналів, які можна дивитися в російських тюрмах, про Україну - тільки глум і бруд", - додала вона.

Також Геращенко повідомила, що у деякі російські тюрми можна направляти листи електронною поштою, зокрема, Олегу Сенцову, Миколі Карпюку. Іншим нашим можна направляти лише традиційні поштові листівки - російською, їх переглядає тюремна цензура.

З її слів, нещодавно і вона написала листи політв'язням Кремля, військовополоненим морякам. "Усім передала вітання з Батьківщини і чітке запевнення, що їх долі і питання їх звільнення залишаються для України в центрі уваги", - вказала вона.

"Влада змінюється, це так, але незмінною залишається увага суспільства до теми заручників і наша спільна битва за них, в якій немає влади і опозиції, а є єдина мета - витягти. Тому немає сумніву, що питання звільнення буде важливим і надалі для влади, й для опозиції, для всіх нас, українців", - зауважила Геращенко, закликавши "писати листи нашим заручникам".

Вона також пообіцяла докласти зусиль, аби в травні у ВР розглянули питання про статус заручників і військовополонених.

Нагадаємо, обраний президентом України Володимир Зеленський вказав, що утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між Україною та РФ.