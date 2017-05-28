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Г.Суркис собирается участвовать в Конгрессе ФФУ - СМИ

Киев • УНН

 • 13219 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Почетный президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, собирается принять активное участие в Конгрессе ФФУ, который состоится 16 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 112.ua.

Г.Суркис собирается участвовать в Конгрессе ФФУ - СМИ

В окружении Г.Суркиса отметили, что он хочет претендовать на одну из вакантных должностей вице-президентов федерации, которые откроются. Планируется, что на Конгрессе сложит свои полномочия вице-президент ФФУ Александр Бандурко.

Кроме того, вероятно отставка с занимаемого поста нынешнего куратора судейства итальянца Пьерлуиджи Коллина. По итальянцу больно ударила ряд громких скандалов, связанных с контрактом, который был подписан еще при президентстве в федерации Г.Суркиса, и пролонгированный при президентстве Анатолие Конькове. Эта медийная атака откроет перед Г.Суркисом возможность претендовать так же на должность руководителя судейского корпуса, говорится в материале СМИ.

В издании отметили, что по данным телеканала Футбол 1, работу с судьями Г.Суркис начал уже сейчас, повлияв на арбитра матча “Шахтер-Динамо” Александра Дердо за его отца Виктора, бывшего главу Комитета арбитров ФФУ.

Напомним, что в поединке предпоследнего тура в Харькове Александр Дердо не назначил явный пенальти в ворота “Динамо” после игры в штрафной зоне рукой защитника киевлян Николая Морозюка. В результате матч завершился со счетом 3:2 в пользу киевлян.

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