Г.Суркіс збирається брати участь в Конгресі ФФУ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Почесний президент Федерації футболу України, Григорій Суркіс, збирається взяти активну участь в Конгресі ФФУ, який відбудеться 16 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на 112.ua.
В оточенні Г.Суркіса зазначили, що він хоче претендувати на одну з вакантних посад віце-президентів федерації, які відкриються. Планується, що на Конгресі складе свої повноваження віце-президент ФФУ Олександр Бандурко.
Крім того, вірогідна відставка з займаного поста нинішнього куратора суддівства італійця П’єрлуїджі Колліна. По італійцеві боляче вдарила низка гучних скандалів, пов’язаних з контрактом, який був підписаний ще за президентства в федерації Г.Суркіса, а пролонгований за президентства Анатолія Конькова. Ця медійна атака відкриє перед Г.Суркісом можливість претендувати так само на посаду керівника суддівського корпусу, йдеться в матеріалі ЗМІ.
У виданні зазначили, що за даними телеканалу Футбол 1, роботу з суддями Г.Суркіс почав вже зараз, вплинувши на арбітра матчу “Шахтар-Динамо” Олександра Дердо через його батька Віктора, колишнього главу Комітету арбітрів ФФУ.
Нагадаємо, що в поєдинку передостаннього туру в Харкові Олександр Дердо не призначив явний пенальті в ворота “Динамо” після гри в штрафній зоні рукою захисника киян Миколи Морозюка. В результаті матч завершився з рахунком 3:2 на користь киян.