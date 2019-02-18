Суркис оправдался за налоги "Динамо": их платят игроки

"Футболисты сами платят налоги и военный сбор. У них у всех есть декларации. Налоговая нас проверяла не один раз. Если мы что-то нарушили, то, пожалуйста, привлекайте", - сказал он.

Суркис уточнил, что сумма налогов, уплаченных футболистами "Динамо", существенная. Но она все равно не дотягивает до показателя ФК "Шахтер".

"Они могут – они платят. Не военный сбор, подчеркиваю, а такие зарплаты", - прокомментировал он.

Также, президент ФК рассказал, что зарплаты топовых футболистов "Динамо" не дотягивают до 1 млн евро в год.

"Мы прекрасно понимаем, какие зарплаты у Жуниора Мораеса, Тайсона, Ракицкого… У нас и близко таких зарплат нет. Наши самые высокооплачиваемые футболисты – это Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Остальные ребята, по сравнению с тем, что было раньше, получают в десятки раз меньше", - отметил Суркис.

Вместе с тем, по данным западных СМИ, годовой контракт нового футболиста "Динамо" Франа Соля составляет как раз 1 млн евро в год.

Также напомним, что в решении ФИФА по делу экс-динамовца Ленса зафиксирована неуплата налогов с его зарплаты в размере более 3 млн грн. Футболист потребовал от клуба уплатить эти деньги.

Кроме того, ФИФА обязала "Динамо" выплатить Лэнсу долги по зарплате, а это почти 8 млн грн.