Суркіс виправдався за податки "Динамо": їх платять гравці

"Футболісти самі платять податки і військовий збір. У них у всіх є декларації. Податкова нас перевіряла не один раз. Якщо ми щось порушили, то, будь ласка, залучайте", - сказав він.

Суркіс уточнив, що сума податків, сплачених футболістами "Динамо", істотна. Але вона все одно не дотягує до показника ФК "Шахтар".

"Вони можуть - вони платять. Не військовий збір, підкреслюю, а такі зарплати", - прокоментував він.

Також, президент ФК розповів, що зарплати топових футболістів "Динамо" не дотягують до 1 млн євро на рік.

"Ми прекрасно розуміємо, які зарплати у Жуніора Мораеса, Тайсона, Ракицького... У нас і близько таких зарплат немає. Наші найбільш високооплачувані футболісти - це Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. Решта членів команди в порівнянні з тим, що було раніше, отримують в десятки разів менше", - зазначив Суркіс.

Разом з тим, за даними західних ЗМІ, річний контракт нового футболіста "Динамо" Франа Соля становить якраз 1 млн євро на рік.

Також нагадаємо, що в рішенні ФІФА у справі екс-динамівця Ленса зафіксована несплата податків з його зарплати в розмірі понад 3 млн грн. Футболіст зажадав від клубу сплатити ці гроші.

Крім того, ФІФА зобов'язала "Динамо" виплатити Ленса борги із зарплати, а це майже 8 млн грн.