Суркіс виправдався за податки "Динамо": їх платять гравці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Футболісти ФК "Динамо" (Київ) самі платять податки і військовий збір. Про це в ефірі "Вацко Light" заявив президент ФК Ігор Суркіс, відповідаючи на питання журналіста щодо мінімізації податків з боку ФК, передає УНН.
"Футболісти самі платять податки і військовий збір. У них у всіх є декларації. Податкова нас перевіряла не один раз. Якщо ми щось порушили, то, будь ласка, залучайте", - сказав він.
Суркіс уточнив, що сума податків, сплачених футболістами "Динамо", істотна. Але вона все одно не дотягує до показника ФК "Шахтар".
"Вони можуть - вони платять. Не військовий збір, підкреслюю, а такі зарплати", - прокоментував він.
Також, президент ФК розповів, що зарплати топових футболістів "Динамо" не дотягують до 1 млн євро на рік.
"Ми прекрасно розуміємо, які зарплати у Жуніора Мораеса, Тайсона, Ракицького... У нас і близько таких зарплат немає. Наші найбільш високооплачувані футболісти - це Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. Решта членів команди в порівнянні з тим, що було раніше, отримують в десятки разів менше", - зазначив Суркіс.
Разом з тим, за даними західних ЗМІ, річний контракт нового футболіста "Динамо" Франа Соля становить якраз 1 млн євро на рік.
Також нагадаємо, що в рішенні ФІФА у справі екс-динамівця Ленса зафіксована несплата податків з його зарплати в розмірі понад 3 млн грн. Футболіст зажадав від клубу сплатити ці гроші.
Крім того, ФІФА зобов'язала "Динамо" виплатити Ленса борги із зарплати, а це майже 8 млн грн.