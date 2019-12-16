Суркис не отпустил игроков "Динамо" на награждение чемпионов мира U-20 - Петраков

“Президент „Динамо“ не отпустил игроков киевского клуба на этот вечер. Он запретил им приходить, поэтому я расстроен. На чемпионате у нас была одна семья, а ее разрушили. Ребята не виноваты, они ни к чему, но так случилось, я просто констатирую факт.

Сборная Украины получила миллион долларов премиальных за победу на чемпионате мира U-20

Все хорошие воспоминания давно прошли. Очень много негатива стало. Казалось бы, Украина стала чемпионом мира. А столько негатива выливается: неверно играли, неправильно все остальное делали. Можно подумать, будто мы какая-то сборная Испании, Франции или Германии. Просто кошмар. Скажу вам откровенно: хорошего я за это время мало слышал, только от простых людей”, — сказал Петраков.

Напомним, сборная Украины U-20 и тренерский штаб, которые победили на ЧМ- 2019, получили 1 млн долларов премиальных.