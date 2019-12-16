Суркис не отпустил игроков "Динамо" на награждение чемпионов мира U-20 - Петраков

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 42095 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102751 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136243 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140901 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136080 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 169823 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115530 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113528 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110222 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132458 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Суркис не отпустил игроков "Динамо" на награждение чемпионов мира U-20 - Петраков

Суркис не отпустил игроков "Динамо" на награждение чемпионов мира U-20 - Петраков

Киев  •  УНН

 • 14377 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Экс-наставник сборной Украины U-20 Александр Петраков разочаровался, что не увидел своих бывших подопечных из лагеря “Динамо” на награждении игроков в связи с победой на чемпионате мира-2019. Об этом сообщает “Футбол 24”, передает УНН.

“Президент „Динамо“ не отпустил игроков киевского клуба на этот вечер. Он запретил им приходить, поэтому я расстроен. На чемпионате у нас была одна семья, а ее разрушили. Ребята не виноваты, они ни к чему, но так случилось, я просто констатирую факт.

Сборная Украины получила миллион долларов премиальных за победу на чемпионате мира U-20

Все хорошие воспоминания давно прошли. Очень много негатива стало. Казалось бы, Украина стала чемпионом мира. А столько негатива выливается: неверно играли, неправильно все остальное делали. Можно подумать, будто мы какая-то сборная Испании, Франции или Германии. Просто кошмар. Скажу вам откровенно: хорошего я за это время мало слышал, только от простых людей”, — сказал Петраков.

Напомним, сборная Украины U-20 и тренерский штаб, которые победили на ЧМ- 2019, получили 1 млн долларов премиальных.

Украинские Национальные Новости

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