Суркіс не відпустив гравців "Динамо" на нагородження чемпіонів світу U-20 - Петраков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Екснаставник збірної України U-20 Олександр Петраков розчарувався, що не побачив своїх колишніх підопічних з табору “Динамо” на нагородження гравців в зв’язку з перемогою на чемпіонаті світу-2019. Про це повідомляє “Футбол 24”, передає УНН.
“Президент „Динамо“ не відпустив гравців київського клубу на цей вечір. Він заборонив їм приходити, тому я засмучений. На чемпіонаті у нас була одна сім’я, а її зруйнували. Хлопці не винні, вони ні до чого, але так сталося, я просто констатую факт.
Збірна України отримала мільйон доларів преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20
Всі хороші спогади давно пройшли. Дуже багато негативу стало. Здавалося б, Україна стала чемпіоном світу. А стільки негативу виливається: невірно грали, неправильно все інше робили. Можна подумати, ніби ми якась збірна Іспанії, Франції або Німеччині. Просто жах. Скажу вам відверто: гарного я за цей час мало чув, тільки від простих людей”, — сказав Петраков.
Нагадаємо, збірна України U-20 і тренерський штаб, які перемогли на ЧС-2019, отримали 1 млн доларів преміальних.