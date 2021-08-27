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Суркис назвал "группой смерти" результаты жребия Лиги чемпионов для "Динамо"

Суркис назвал "группой смерти" результаты жребия Лиги чемпионов для "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 32604 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Результаты группового раунда Лиги чемпионов для официального сайта "бело-синих" прокомментировал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, передает УНН.

Цитата

Президент клуба считает сложной группу в которой оказались киевляне, но ожидает достойное сопротивление в исполнении “бело-синих”.

“Такие группы принято называть „группами смерти“, но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское „Динамо“ имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате.

Если коротко, то „Бавария“ это одна из сильнейших команд Европы, „Барселона“ это всегда топ-уровень, несмотря на то, что сейчас команда находится в стадии перестройки. При любом раскладе каталонцы входят в число лучших команд континента. „Бенфика“ это сложный соперник, у которого сильный состав и большие амбиции.

В прошлом году наша команда набралась необходимого опыта в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне мы ожидаем тяжелые поединки в каждом туре, „Динамо“ будет играть с полной самоотдачей в каждом матче, а на турнирную таблицу посмотрим после завершения группового турнира”, — отметил Суркис.

Что предшествовало

По итогам жребия Лиги чемпионов “динамовцы” получили в соперники немецкий “Баварию”, представителя Испании “Барселону” и португальскую “Бенфику”.

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