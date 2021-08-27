Суркіс назвав "групою смерті" результати жеребу Ліги чемпіонів для "Динамо"

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Президент клубу вважає складною групу в якій опинилися кияни, але очікує на гідний супротив у виконанні “біло-синіх”.

“Такі групи прийнято називати „групами смерті“, але в даному випадку я би не став оперувати цим поняттям. Київське „Динамо“ має всі можливості, аби гідно протистояти будь-якому супернику, показувати хороший рівень футболу, не забуваючи при цьому про результат.

Якщо коротко, то „Баварія“ це одна з найсильніших команд Європи, „Барселона“ це завжди топ-рівень, незважаючи на те, що зараз команда перебуває у стадії перебудови. За будь-яких розкладів каталонці входять до числа найкращих команд континенту. „Бенфіка“ це складний суперник, у якого сильний склад і великі амбіції.

У минулому році наша команда набралася необхідного досвіду в Лізі чемпіонів. У нинішньому сезоні ми очікуємо на важкі поєдинки в кожному турі, „Динамо“ буде грати з повною самовіддачею в кожному матчі, а на турнірну таблицю подивимося після завершення групового турніру”, — наголосив Суркіс.

Що передувало

За підсумками жеребу Ліги чемпіонів “динамівці” отримали в суперники німецьку “Баварію”, представника Іспанії “Барселону” і португальську “Бенфіку”.