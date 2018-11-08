Суркис пытается отсудить полтора гектара земли в центре Киева

Указанный земельный участок находится в Печерском районе города Киева (Парковая дорога). Иск о получении (признании) права собственности Общество подало против Киевского городского совета.

Свои исковые требования ООО ФК "Динамо" (Киев) пояснило тем, что в марте 1981 года исполком Киевского совета выделил им во временное пользование 1,5476 га для устройства учебно-тренировочного поля для стрельбы из лука.

Далее, как уверяют в "Динамо", в августе 1996 года городское бюро свидетельствовало факт передачи клубу комплекса зданий и плоскостных спортивных сооружений, в том числе площадки для стрельбы из лука площадью 14860 кв.

Однако в июле 2001 года депутаты КГС внесли изменения в ряд нормативных документов, в связи с чем мартовское решение 1981 года утратило свою силу.

Согласно исковым требованиям Общества, с тех пор "Динамо" не получило никаких документов, удостоверяющих их право собственности или право пользования вышеуказанным земельным участком.

Поэтому "Динамо" и обратилось в суд. Первое решение в споре было вынесено 29 мая 2018 года. Хозяйственным судом города Киева исковое заявление Общества к КГС и Департаменту земельных ресурсов исполнительного органа КГС (КГГА) о приобретении (признании) права собственности на земельный участок было оставлено без движения.

Производство по делу возобновили через несколько дней, после устранения недостатков искового заявления.

В ходе судебного заседания "Динамо" настаивало на назначении судебной земельно-технической экспертизы с целью установления фактического расположения оспариваемого земельного участка. Однако суд клубу в удовлетворении ходатайства отказал.

"Судебная экспертиза назначается только в случае действительной необходимости в специальных знаниях для установления фактических данных, входящих в предмет доказывания, то есть в случае, когда заключение эксперта не могут заменить другие средства доказывания", - говорится в документе.

Аргументы представителей столичной власти по сути упомянутого спора пока в судебных документах отсутствуют.

В итоге же, подготовительное заседание по делу завершилось решением о переносе слушания на 25 октября. Дополнительной информации по этому поводу открытый Реестр судебных решений на данный момент не содержит.

Напомним, на днях ветераны АТО предложили Суркисам добровольно уплатить военный сбор в полном объеме.

Военных возмутил факт искусственного занижения налогов со стороны столичного футбольного клуба "Динамо".

Кроме того, АТОвцы публично обратились к футболистам клуба и призвали их занять проукраинскую позицию.