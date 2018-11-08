Суркіс намагається відсудити півтора гектара землі у центрі Києва

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. ТОВ "ФК "Динамо" Київ" просить суд визнати за Товариством право власності на земельну ділянку площею майже 1,5 га у центрі столиці. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, передає УНН.

Зазначена земельна ділянка знаходиться у Печерському районі міста Києва (Паркова дорога). Позов про набуття (визнання) права власності Товариство подало проти Київської міської ради.

Свої позовні вимоги ТОВ ФК “Динамо” (Київ) обґрунтовало тим, що у березні 1981 року виконком Київської Ради виділив їм у тимчасове користування 1,5476 га для влаштування учбово-тренувального поля для стрільби з лука.

Далі, як переконують у “Динамо”, у серпні 1996 року міське бюро посвідчило факт передачі клубу комплексу будівель та площинних спортивних споруд, зокрема й майданчика для стрільби з лука площею 14860 кв.

Проте у липні 2001 року депутати КМР внесли зміни до низки нормативних документів, у зв’язку із чим березневе рішення 1981 року втратило свою чинність.

Згідно із позовними вимогами Товариства, з того часу “Динамо” не отримало жодних документів, які б посвідчували їхнє право власності чи право користування вищезазначеною земельною ділянкою.

Тож “Динамо” і звернулося до суду. Перша ухвала у судовому спорі була винесена 29 травня 2018 року. Господарським судом міста Києва позовну заяву Товариства до КМР та Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу КМР (КМДА) про набуття (визнання) права власності на земельну ділянку було залишено без руху.

Провадження у справі поновили за кілька днів, після усунення недоліків позовної заяви.

У ході судового засідання “Динамо” наполягало на призначенні судової земельно-технічної експертизи з метою встановлення фактичного розташування оспорюваної земельної ділянки. Проте суд клубу у задоволенні клопотання відмовив.

“Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування”, — йдеться у документі.

Аргументи представників столичної влади по суті згаданого спору наразі у судових документах відсутні.

У підсумку ж, підготовче засідання по справі завершилося рішенням про перенесення слухання на 25 жовтня. Додаткової інформації з цього приводу відкритий Реєстр судових рішень поки не містить.

Нагадаємо, днями ветерани АТО запропонували Суркісам добровільно сплатити військовий збір в повному обсязі.

Військових обурив факт штучного заниження податків збоку столичного футбольного клубу “Динамо”.

Крім того, АТОвці публічно звернулися до футболістів клубу та закликали їх зайняти проукраїнську позицію.

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