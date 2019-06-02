Супрун заявила о намерении остаться в Украине после выборов

"Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу в любой способ дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины - ред.) происходила", - заявила Супрун.

По ее словам, что она является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

"Посмотрим, как будет дальше. Потому что я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины", - сказала Супрун.

Напомним, у Президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что он не может влиять на позицию министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Новый глава Минздрава в Украине сможет появиться только после парламентских выборов и создания новой коалиции.