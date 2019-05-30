У Президента прокоментували можливість зміщення Супрун

"Щодо Супрун: на жаль, станом на сьогодні, вплинути на позицію міністрів, крім глав МЗС, Міноборони, Президент не може. Всі інші міністерські позиції - прерогатива коаліції і Кабінету міністрів. На сьогодні ми бачимо параліч, дивлячись в тому числі на сьогоднішнє голосування за відставку Кабінету міністрів. Якісь рішення там навряд чи будуть прийняті. Я думаю, такі кадрові зміни можливо буде провести тільки після того, як пройдуть парламентські вибори і буде створена нова коаліція, яка і буде формувати новий Кабінет міністрів", - сказав Разумков.

За його словами, після дострокових виборів до подібних кадрових питань підійдуть "більш глобально".

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому Президент ще не вніс постанову про звільнення Генпрокурора.