У Президента прокоментували можливість зміщення Супрун

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський не може впливати на позицію міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Новий глава МОЗ в Україні зможе з'явитися лише після парламентських виборів і створення нової коаліції. Про це заявив глава партії "Слуга Народу", член команди Зеленського Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"Щодо Супрун: на жаль, станом на сьогодні, вплинути на позицію міністрів, крім глав МЗС, Міноборони, Президент не може. Всі інші міністерські позиції - прерогатива коаліції і Кабінету міністрів. На сьогодні ми бачимо параліч, дивлячись в тому числі на сьогоднішнє голосування за відставку Кабінету міністрів. Якісь рішення там навряд чи будуть прийняті. Я думаю, такі кадрові зміни можливо буде провести тільки після того, як пройдуть парламентські вибори і буде створена нова коаліція, яка і буде формувати новий Кабінет міністрів", - сказав Разумков.

За його словами, після дострокових виборів до подібних кадрових питань підійдуть "більш глобально".

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому Президент ще не вніс постанову про звільнення Генпрокурора.

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