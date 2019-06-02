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Супрун заявила про намір лишитися в Україні після виборів

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв’ю "Новое время" розповіла, що планує залишитися в Україні і продовжувати працювати тут, навіть якщо після завершення парламентських виборів не буде виконувати обов’язки міністра, передає УНН.

"Я є громадянка України. Я залишаюся в Україні й далі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб далі допомагати, щоб ця трансформація (у сфері медицини — ред.) відбувалася", — заявила Супрун.

За її словами, що вона є частиною української політики, оскільки виконує обов’язки міністра.

"Побачимо, як буде далі. Бо я би хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров’я, а й будь-які справи на користь України", - сказала Супрун.

Нагадаємо, у Президента України Володимира Зеленського заявляли, що він не може впливати на позицію міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Новий глава МОЗ в Україні зможе з'явитися лише після парламентських виборів і створення нової коаліції.

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