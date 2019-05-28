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Супрун рассказала, как подготовиться к беременности

Супрун рассказала, как подготовиться к беременности

Киев  •  УНН

 • 17962 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Минздраве Украины призвали будущих родителей планировать беременность, готовиться к зачатию и консультироваться с врачом. Как правильно подготовиться к беременности рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, передает УНН.

1. Сдать общий анализ крови - это позволит выявить воспалительные процессы или анемию, и назначить дополнительные обследования и лечения.

2. Пройти диагностику инфекционных болезней - обоим партнерам следует пройти анализы на сифилис, ВИЧ, гепатит С, герпес и наличие иммунитета к гепатиту В, токсоплазмозу, кори.

3. Обновите или сделайте прививки. Инфекционные заболевания во время беременности - значительный риск для физического и умственного развития ребенка. Не все прививки можно делать во время беременности.

4. Прекратите курить, потреблять алкоголь и наркотики - это касается обоих будущих родителей. Все эти соединения портят жизнеспособность яйцеклетки, сперматозоидов и их качество.

5. Разберитесь с хроническими заболеваниями и лекарствами. Они могут влиять не только на качество жизни, но и на фертильность и течение беременности.

6. Нормализуйте вес. Это важно как для женщин, так и мужчин. Нормальный вес - это индекс массы тела (ИМТ) больше 18,5 и меньше 25.

7. Проверьте состояние щитовидной железы. Проблемы с щитовидной железой, как нехватка гормонов, так и их избыток, могут приводить к осложнению беременности, пре-эклампсии, преждевременному рождению или даже порокам развития.

8. Пейте витамины. Нужна фолиевая кислота (витамин В9). Начните пить ее за три месяца до запланированного зачатия, и не прекращайте до 12 недели беременности.

9. Пройдите осмотр у гинеколога. Сделайте УЗИ органов малого таза и цитологическое исследование цервикального канала. Это следует делать каждые 1-2 года.

Также Супрун советует не беспокоиться, если беременность не наступила в первый же цикл.

"Максимальная вероятность зачатия будет в случае незащищенного секса трижды в неделю за неделю до предполагаемой овуляции и во время нее. Время наступления овуляции у всех разное и с возрастом овуляция может наступать позднее", - написала Супрун.

Как сообщал УНН, количество живорожденных в Киеве в январе-феврале текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 354 человека.

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