Супрун розповіла, як підготуватися до вагітності

1. Здати загальний аналіз крові – це дозволить виявити запальні процеси чи анемію, і призначити додаткові обстеження та лікування.

2. Пройти діагностику інфекційних хвороб – обом партнерам слід пройти аналізи на сифіліс, ВІЛ, гепатит С, герпес та наявність імунітету до гепатиту В, токсоплазмозу, кору.

3. Оновіть чи зробіть щеплення. Інфекційні захворювання під час вагітності - значний ризик для фізичного та розумового розвитку дитини. Не всі щеплення можна робити під час вагітності.

4. Припиніть курити, споживати алкоголь та наркотики – це стосується обох майбутніх батьків. Всі ці сполуки псують життєздатність яйцеклітини, сперматозоїдів і їхню якість.

5. Розберіться з хронічними захворюваннями та ліками. Вони можуть впливати не лише на якість життя, а на фертильність і перебіг вагітності.

6. Нормалізуйте вагу. Це важливо як для жінок, такі чоловіків. Нормальна вага — це індекс маси тіла (ІМТ) більший за 18,5 та менший за 25.

7. Перевірте стан щитоподібної залози. Проблеми із щитоподібною залозою, як нестача гормонів, так і їх надлишок, можуть призводити до ускладнення вагітності, пре-еклампсії, передчасного народження чи навіть вад розвитку.

8. Пийте потрібні вітаміни. Потрібна фолієва кислота (вітамін В9). Почніть пити її за три місяці до запланованого зачаття, і не припиняйте до 12 тижня вагітності.

9. Пройдіть огляд у гінеколога. Зробіть УЗД органів малого таза та цитологічне дослідження цервікального каналу. Це слід робити кожні 1-2 роки.

Також Супрун радить не перейматися, якщо вагітність не настала в перший же цикл.

"Максимальна ймовірність зачаття буде в разі незахищеного сексу тричі на тиждень за тиждень до ймовірної овуляції та під час неї. Час настання овуляції в усіх різний, і з віком овуляція може наставати пізніше", - написала Супрун.

Як повідомляв УНН, кількість живонароджених у Києві у січні-лютому поточного року в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 354 особи.