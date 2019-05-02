На початку року в Києві зафіксували падіння народжуваності
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кількість живонароджених у Києві у січні-лютому поточного року в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 354 особи. Про це повідомила прес-служба Головного управління статистики Києва, передає УНН.
За даними Київстату, в січні-лютому 2019 р. кількість живонароджених зменшилась на 354 особи порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 5255 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 717 осіб, найменше у Голосіївському – 359 осіб.
Кількість померлих у місті збільшилася з 5465 осіб у січні-лютому 2018 р. до 5915 осіб у січні-лютому 2019 р. У районному розрізі природне скорочення населення у січні-лютому 2019 р. спостерігалося у більшості районах міста – від 13 осіб у Святошинському районі до 685 осіб у Шевченківському.
Усього ж у Києві станом на 1 березня цього року проживає 2 950 906 осіб. Упродовж січня-лютого 2019 р. чисельність населення збільшилась на 87 осіб. Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок міграційного приросту – 747 осіб, водночас зафіксовано природне скорочення населення – 660 осіб.
Нагадаємо, кількість населення столиці постійно зростає. За останні 10 років вона збільшилася на 7% і це населення має потребу в житлі.