В начале года в Киеве зафиксировали падение рождаемости

По данным Киевстата, в январе-феврале 2019 количество живорожденных уменьшилась на 354 человека по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 5255 человек. Больше всего родилось младенцев в Соломенском районе - 717 человек, меньше в Голосеевском - 359 человек.

Количество умерших в городе увеличилось с 5465 человек в январе-феврале 2018 к 5915 лиц в январе-феврале 2019. В районном разрезе естественное сокращение населения в январе-феврале 2019 наблюдалось в большинстве районах города - от 13 человек в Святошинском районе до 685 человек в Шевченковском.

Всего же в Киеве по состоянию на 1 марта этого года проживает 2 950 906 человек. В течение января-февраля 2019 численность населения увеличилась на 87 человек. Увеличение численности населения города произошло за счет миграционного прироста - 747 человек, в то же время зафиксировано естественное сокращение населения - 660 человек.

Напомним, население столицы постоянно растет. За последние 10 лет оно увеличилось на 7% и это население нуждается в жилье.