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7 марта, 15:45 • 111914 просмотра

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7 марта, 13:58 • 112925 просмотра

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7 марта, 08:52 • 140511 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114838 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139879 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144934 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130333 просмотра

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В начале года в Киеве зафиксировали падение рождаемости

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Количество живорожденных в Киеве в январе-феврале текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась на 354 человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления статистики Киева, передает УНН.

По данным Киевстата, в январе-феврале 2019 количество живорожденных уменьшилась на 354 человека по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 5255 человек. Больше всего родилось младенцев в Соломенском районе - 717 человек, меньше в Голосеевском - 359 человек.

Количество умерших в городе увеличилось с 5465 человек в январе-феврале 2018 к 5915 лиц в январе-феврале 2019. В районном разрезе естественное сокращение населения в январе-феврале 2019 наблюдалось в большинстве районах города - от 13 человек в Святошинском районе до 685 человек в Шевченковском.

Всего же в Киеве по состоянию на 1 марта этого года проживает 2 950 906 человек. В течение января-февраля 2019 численность населения увеличилась на 87 человек. Увеличение численности населения города произошло за счет миграционного прироста - 747 человек, в то же время зафиксировано естественное сокращение населения - 660 человек.

Напомним, население столицы постоянно растет. За последние 10 лет оно увеличилось на 7% и это население нуждается в жилье.

Украинские Национальные Новости

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