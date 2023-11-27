Супруги пытались вывезти из Украины сотни ювелирных изделий: стали известны детали истории

Закарпатские таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины брендовых ювелирных ценностей стоимостью более 15 млн грн. Подробности попытки вывоза драгоценностей сообщила Государственная таможенная служба, пишет УНН.

УНН писал, что супруги пытались вывезти из Украины сотни пакетов с ювелирными изделиями. В ГТС рассказали детали истории с ценной контрабандой.

Детали

26 ноября на таможенный пост "Вилок" на границе с Венгрией, автомобилем заехали двое граждан Украины, 70-летний мужчина и его 63-летняя жена, родом из Донецкой области. Последние два года супруги проживают в США. Для выезда из Украины и прохождения таможенных формальностей выбрали полосу "зеленый коридор", тем самым заявив, что не перемещают через таможенную границу Украины товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. "Однако при досмотре личных вещей инспекторы таможни нашли золотое украшение - новое, запечатанное в пакетике. Поэтому гражданам было предложено предъявить все личные вещи и транспортное средство для углубленного осмотра. В служебном помещении таможни, муж и жена добровольно выложили другие ювелирные украшения, которые прятали под верхней одеждой. Без декларирования они пытались переместить через таможенную границу Украины более 70 единиц ювелирных изделий итальянского бренда "Principessa". Их ориентировочная стоимость составляет около 15 миллионов гривен. Точную сумму установит специалист-эксперт", - говорится в сообщении ГМС.

Сейчас на обоих нарушителей таможенных правил закарпатские таможенники составляют протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров с их конфискацией.