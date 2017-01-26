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Соперник "Шахтера" в Лиге Европы выбил мадридский "Реал" из розыгрыша Кубка Испании

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы выбил мадридский "Реал" из розыгрыша Кубка Испании

Киев • УНН

 • 12854 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Испанская "Сельта", которая является соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы, сыграв вничью с мадридским "Реалом" выбила последнего из розыгрыша Кубка Испании. Выиграв первый матч 1:2 и сведя вничью второй, галисийцы вышли в полуфинал испанского кубка, сообщает корреспондент УНН.

Зинедину Зидану пришлось серьезно поломать голову над составом своей команды из-за переполненного лазарета. Так, из-за травмы, в матче не смогли сыграть Гарет Бэйл, Марсело, Лука Модрич, Пепе, Даниэль Карвахаль и Родригес. Отыгрывать проигрыш в матче первого круга (первый матч "сливочные" проиграли со счетом 1:2) вышел следующий состав: Касилья, Данило, Серхио Рамос, Хосе Игнасио Начо, Ковачич, Марко Асенсио (76 Лукас Васкес), Тони Кроос, Карлос Касемиро (Диас), Иско (Мората), Криштиану Роналду, Карим Бензема.

Чтобы выходить в следующий раунд, "Реалу" было необходимо забить в ворота "Сельты" минимум дважды. С первых минут мадридцы взялись за дело, сначала заработав несколько угловых подряд, а через несколько минут Иско с линии штрафной пробил прямо в руки Альваресу. Сельта ответила ударом выше ворот от Гвидети.

После этого и галисийцами удалось несколько отодвинуть игру от своих ворот, переведя ее ближе к центру поля, не забывая при этом и самым выбегать в атаку. Так, на восемнадцатой минуте Нико Касильи пришлось в экстренном порядке выбегать к пределам своей штрафной, чтобы выбить мяч, на который набегал Яго Яспас.
На двадцать шестой минуте "Сельта" лишь чудом не пропустила. Фортуна стала на сторону галисийцев во время очередной атаки "Реала" -Криштиану Роналду дважды проверил на прочность каркас ворот местного стадиона, после подачи с фланга ИФД Иско, Роналду головой отправил мяч в перекладину, добивание португальца на себя приняла "лучшая подруга" Серхио Альвареса - стойка.

Хозяева поля решили не испытывать фортуну еще раз и еще раз отодвинули игру от своих ворот, при этом галисийцы демонстрировали неплохой контроль мяча, даже комбинируя у ворот "сливочных". На сороковой минуте спортивная наглость "Сельты" могла принести свои плоды - за несколько минут "Сельта" сделала несколько опасных моментов у ворот Касильи.

Сначала Гвидети, воспользовавшись провалом Данило, выскочил на ворота Касильи, впрочем с ударом шведа вратарь "Реала" не без проблем справился, потом Диас с линии штрафной снова проверил бдительность Касильи. Третий момент галисийцами удалось конвертировать в гол - Аспас и Гвидетти в контратаке выбежали на Серхио Рамоса. Яго сыграл на шведского форварда, который пробил прямо в Касилью, впрочем удача "Сельту" не подвела и на этот раз - после рикошета мяч предательски попал в Данило, от которого залетел в пустые ворота - 1:0.

Первый тайм начался с атак "сливочных", впрочем длинные розыгрыши мяча и "Селта", которая села ближе к своим воротам, дивидендов "Реалу" не приносили, галисийцы же не забывали регулярно выбегать в контратаки.
На шестьдесят второй минуте благодаря стандарту "Реал" сравнял счет. Криштиану Роналду с 28 метров со штрафного положил мяч в дальний угол ворот Альвареса. Через несколько минут "сливочные" могли выходить вперед, однако Рамос, после передачи Тони Крооса, головой пробил рядом со штангой.

В конце тайма "Реал" попытался увеличить давление на ворота "Сельты" и пропустил - на восемьдесят пятой минуте Васс нивелировал шансы "Реала" на выход в полуфинал Кубка Испании. Сначала прошла проникающая передача на Хосабеда, который запутался в ногах, но сумел отыграть назад под удар Вассу. Датский полузащитник здорово пробил в правый нижний угол - 2: 1.
"Реал" руки не опустил и сравнял счет на девяностой минуте. Карим Бензема головой после подачи углового пробил без шансов для Серхио Альвьареса. Впрочем, на более "Реалу" не хватило - финальный счет рефери зафиксировал ничью 2: 2. Впрочем, по сумме двух матчей в полуфинал Кубка Испании выходят именно галисийцы с общим счетом 4: 3.

Отметим, что с "Шахтером" "Сельта" сыграет 16 и 23 февраля. Первый матч состоится в Виго.

Украинские Национальные Новости

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