Суперник "Шахтаря" у Лізі Європи вибив мадридський "Реал" із розіграшу Кубку Іспанії

ukru
20:29 • 28473 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 85613 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 120711 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 127081 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 222216 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 166674 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187054 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172653 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164837 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 349246 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
70 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167399 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81001 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 68508 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 48899 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 60316 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 222220 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 349246 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367424 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284052 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 48899 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 68508 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81001 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167399 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170200 перегляди
Актуальне
Суперник "Шахтаря" у Лізі Європи вибив мадридський "Реал" із розіграшу Кубку Іспанії

Суперник "Шахтаря" у Лізі Європи вибив мадридський "Реал" із розіграшу Кубку Іспанії

Київ • УНН

 • 12854 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Іспанська “Сельта”, яка є суперником донецького “Шахтаря” у 1/16 Ліги Європи, зігравши унічию із мадридським “Реалом” вибила останнього із розіграшу Кубку Іспанії. Вигравши перший матч 1:2 та звівши унічию другий, галісійці вийшли до півфіналу іспанського кубку, повідомляє кореспондент УНН.

Зінедіну Зідану довелось серйозно поламати голову над складом своєї команди через переповнений лазарет. Так, через травми, у матчі не змогли зіграти Гарет Бейл, Марсело, Лука Модріч, Пепе, Даніель Карвахаль та Хамес Родрігес. Відігрувати програш у матчі першого кола (перший матч “вершкові” програли із рахунком 1:2) вийшов наступний склад: Кіко Касілья, Даніло, Серхіо Рамос, Хосе Ігнасіо Начо, Матео Ковачіч, Марко Асенсіо (76 Лукас Васкес), Тоні Кроос, Карлос Касеміро (Діас), Іско (Альваро Мората), Кріштіану Роналду, Карім Бензема.

Аби виходити до наступного раунду, “Реалу” було необхідно забити у ворота “Сельти” мінімум двічі. З перших хвилин мадридці взялись за справу, спочатку заробивши кілька кутових поспіль, а через кілька хвилин Іско з лінії штрафної пробив прямо в руки Альваресу. Сельта відповіла ударом вище воріт від Гвідеті.

Після цьогоо галісійцям вдалось дещо відсунути гру від власних воріт, перевівши її ближче до центра поля, не забуваючи при цьому й самим вибігати в атаку. Так, на 18-ий хвилині Ніко Касільї довелось в екстреному порядку вибігати до межі власного штрафного майданчика, аби вибити м’яч, на який набігав Яго Яспас.
На 26-ий хвилині “Сельта” лише дивом не пропустила. Фортуна стала на бік галісійців під час чергової атаки “Реала” -Кріштіану Роналду двічі перевірив на міцність каркас воріт місцевого стадіону, після подачі з флангу іфд Іско, Роналду головою відправив м’яч у перекладину, добивання португальця на себе прийняла “найкраща подруга” Серхіо Альвареса — стійка.

Господарі поля вирішили не випробовувати фортуну ще раз і вкотре відсунули гру від власних воріт, при цьому галісійці демонстрували непоганий контроль м’яча, навіть комбінуючи біля воріт “вершкових”. На 40-ий хвилині спортивна нахабність “Сельти” могла принести свої плоди — за кілька хвилин “Сельта” сворила кілька небезпечних моментів біля воріт Касільї.

Спочатку Гвідеті, скориставшись провалом Даніло, вискочив на ворота Касільї, втім із ударом шведа воротар “Реала” не без проблем впорався, потім Діас з лінії штрафної знову перевірив пильність Касільї. Третій момент галісійцям вдалось конвертувати у гол — Яго Аспас і Гвідетті в контратаці вибігли на Серхіо Рамоса. Яго зіграв на шведського форварда, який пробив прямо в Касілью, втім удача “Сельту” не підвела і цього разу — після рикошету м’яч зрадницьки влучив у Даніло, від якого залетів у порожні ворота — 1:0.

Перший тайм розпочався із атак “вершкових”, втім довгі розіграші м’яча та “Селта”, яка сіла ближче до своїх воріт, дивідендів “Реалу” не приносили, галісійці ж не забували регулярно вибігати у контратаки.
На 62-ий хвилині завдяки стандарту “Реал” зрівняв рахунок. Кріштіану Роналду з 28 метрів зі штрафного поклав м’ яч у дальній кут воріт Альвареса. Через кілька хвилин “вершкові” могли виходити вперед, втім Рамос, після передачі Тоні Крооса, головою пробив поруч зі стійкою.

Наприкінці тайму “Реал” спробував збільшити тиск на ворота “Сельти” і пропустив — На 85-ий хвилині Даніель Васс нівелював шанси “Реала” на вихід до півфінала Кубку Іспанії. Спочатку пройшла проникаюча передача на Хосабеда, який заплутався в ногах, але зумів відіграти назад під удар Вассу. Датський півзахисник здорово пробив у правий нижній кут — 2:1.
“Реал” руки не опустив и зрівняв рахунок на 90-ий хвилині. Карім Бензема головою після подачі кутового пробив без шансів для Серхіо Альвьареса. Втім на більше “Реалу” не вистачило — фінальний рахунок рефері зафіксував нічию 2:2. Втім за сумою двох матчів до півфіналу Кубку Іспанії виходять саме галісійці з загальним рахунком 4:3.

Зазначимо, що із “Шахтарем” “Сельта” зіграє 16 та 23 лютого. Перший матч відбудеться у Віго.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,034.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,885.72