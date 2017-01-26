Суперник "Шахтаря" у Лізі Європи вибив мадридський "Реал" із розіграшу Кубку Іспанії

Зінедіну Зідану довелось серйозно поламати голову над складом своєї команди через переповнений лазарет. Так, через травми, у матчі не змогли зіграти Гарет Бейл, Марсело, Лука Модріч, Пепе, Даніель Карвахаль та Хамес Родрігес. Відігрувати програш у матчі першого кола (перший матч “вершкові” програли із рахунком 1:2) вийшов наступний склад: Кіко Касілья, Даніло, Серхіо Рамос, Хосе Ігнасіо Начо, Матео Ковачіч, Марко Асенсіо (76 Лукас Васкес), Тоні Кроос, Карлос Касеміро (Діас), Іско (Альваро Мората), Кріштіану Роналду, Карім Бензема.

Аби виходити до наступного раунду, “Реалу” було необхідно забити у ворота “Сельти” мінімум двічі. З перших хвилин мадридці взялись за справу, спочатку заробивши кілька кутових поспіль, а через кілька хвилин Іско з лінії штрафної пробив прямо в руки Альваресу. Сельта відповіла ударом вище воріт від Гвідеті.

Після цьогоо галісійцям вдалось дещо відсунути гру від власних воріт, перевівши її ближче до центра поля, не забуваючи при цьому й самим вибігати в атаку. Так, на 18-ий хвилині Ніко Касільї довелось в екстреному порядку вибігати до межі власного штрафного майданчика, аби вибити м’яч, на який набігав Яго Яспас.

На 26-ий хвилині “Сельта” лише дивом не пропустила. Фортуна стала на бік галісійців під час чергової атаки “Реала” -Кріштіану Роналду двічі перевірив на міцність каркас воріт місцевого стадіону, після подачі з флангу іфд Іско, Роналду головою відправив м’яч у перекладину, добивання португальця на себе прийняла “найкраща подруга” Серхіо Альвареса — стійка.

Господарі поля вирішили не випробовувати фортуну ще раз і вкотре відсунули гру від власних воріт, при цьому галісійці демонстрували непоганий контроль м’яча, навіть комбінуючи біля воріт “вершкових”. На 40-ий хвилині спортивна нахабність “Сельти” могла принести свої плоди — за кілька хвилин “Сельта” сворила кілька небезпечних моментів біля воріт Касільї.

Спочатку Гвідеті, скориставшись провалом Даніло, вискочив на ворота Касільї, втім із ударом шведа воротар “Реала” не без проблем впорався, потім Діас з лінії штрафної знову перевірив пильність Касільї. Третій момент галісійцям вдалось конвертувати у гол — Яго Аспас і Гвідетті в контратаці вибігли на Серхіо Рамоса. Яго зіграв на шведського форварда, який пробив прямо в Касілью, втім удача “Сельту” не підвела і цього разу — після рикошету м’яч зрадницьки влучив у Даніло, від якого залетів у порожні ворота — 1:0.

Перший тайм розпочався із атак “вершкових”, втім довгі розіграші м’яча та “Селта”, яка сіла ближче до своїх воріт, дивідендів “Реалу” не приносили, галісійці ж не забували регулярно вибігати у контратаки.

На 62-ий хвилині завдяки стандарту “Реал” зрівняв рахунок. Кріштіану Роналду з 28 метрів зі штрафного поклав м’ яч у дальній кут воріт Альвареса. Через кілька хвилин “вершкові” могли виходити вперед, втім Рамос, після передачі Тоні Крооса, головою пробив поруч зі стійкою.

Наприкінці тайму “Реал” спробував збільшити тиск на ворота “Сельти” і пропустив — На 85-ий хвилині Даніель Васс нівелював шанси “Реала” на вихід до півфінала Кубку Іспанії. Спочатку пройшла проникаюча передача на Хосабеда, який заплутався в ногах, але зумів відіграти назад під удар Вассу. Датський півзахисник здорово пробив у правий нижній кут — 2:1.

“Реал” руки не опустив и зрівняв рахунок на 90-ий хвилині. Карім Бензема головою після подачі кутового пробив без шансів для Серхіо Альвьареса. Втім на більше “Реалу” не вистачило — фінальний рахунок рефері зафіксував нічию 2:2. Втім за сумою двох матчів до півфіналу Кубку Іспанії виходять саме галісійці з загальним рахунком 4:3.

Зазначимо, що із “Шахтарем” “Сельта” зіграє 16 та 23 лютого. Перший матч відбудеться у Віго.