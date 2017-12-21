Соперник "Динамо" в Лиге Европы одержал разгромную победу в Кубке Греции

В первом матче 1/8 финала Кубка Греции команда из Афин выступая в гостях не оставила шансов "Панетоликос" 4:0. Счет в матче ударом с пенальти в самом конце первого тайма открыл Христодолопулос. После перерыва "АЭК" развил преимущество, проведя еще три мяча, авторами которых стали Бакасетас, Гало и Гиакумакис.

"АЭК" провел встречу в следующем составе: Баркас, Бакакис, Чигринский, Ламбропулос, Гало, Коне, Галанопулос, Лопеш (Клонаридис, 81), Бакесетас, Христодолопулос (Гиакумакис, 70), Араухо (Айдаревич, 85).

Добавим, что две следующие календарные встречи "АЭК" сыграет против "Панетоликос". Сначала 6 января в рамках чемпионата Греции, а через три дня - в матче Кубка Греции.

Напомним, что до этого момента "АЭК" не сумел переиграть аутсайдера чемпионата Греции.