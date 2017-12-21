Суперник "Динамо" у Лізі Європи здобув розгромну перемогу в Кубку Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Майбутній опонент київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи грецький "АЕК" без проблем розібрався зі своїм супротивником в рамках поєдинку Кубку Греції, передає УНН з посиланням на прес-службу "Динамо".
У першому матчі 1/8 фіналу Кубку Греції команда з Афін виступаючи в гостях не залишила шансів "Панетолікосу" 4:0. Рахунок у матчі ударом з пенальті в самому кінці першого тайму відкрив Хрістодолопулос. Після перерви "АЕК" розвинув перевагу, провівши ще три м'ячі, авторами яких стали Бакасетас, Гало та Гіакумакіс.
"АЕК" провів зустріч у такому складі: Баркас, Бакакіс, Чигринський, Ламбропулос, Гало, Коне, Галанопулос, Лопеш (Клонарідіс, 81), Бакесетас, Хрістодолопулос (Гіакумакіс, 70), Араухо (Айдаревич, 85).
Додамо, що дві наступні календарні зустрічі "АЕК" зіграє проти "Панетолікоса". Спершу 6 січня в рамках чемпіонату Греції, а ще через три дні - в матчі-відповіді Кубка Греції.
Нагадаємо, що до цього моменту "АЕК" не зумів переграти аутсайдера чемпіонату Греції.