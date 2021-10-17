Соперник "Динамо" по Лиге чемпионов разгромил "Байер" и вышел в лидеры Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В центральной встрече восьмого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская “Бавария” завоевала убедительную победу над леверкузенским “Байером”, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.
Детали
В выдающемуся первом тайме дубль лучшего игрока мира Роберта Левандовски (3 и 30 минуты) обеспечил команде комфортное преимущество. Всего за пять минут Томас Мюллер (34) и Серж Гнабри (35/37) довели счет до 5: 0. После перерыва Патрик Шик отыграл один мяч (55) — 5: 1.
Благодаря уверенной выездной победе на “Бай-Арене” баварцы смогли вернуть себе первое место в таблице. С 19 очками в активе после 8 игр гранд европейского футбола имеет отрыв в один пункт дортмундской “Боруссии”.
Дополнение
23-го ноября “Бавария” отправится в Киев на игру Лиги чемпионов с “Динамо”.