Суперник “Динамо” по Лізі чемпіонів розгромив “Байєр” та вийшов у лідери Бундесліги

Деталі

У видатному першому таймі дубль найкращого гравця світу Роберта Левандовскі (3 і 30 хвилини) забезпечив команді комфортну перевагу. Всього за п’ять хвилин Томас Мюллер (34) і Серж Гнабрі (35/37) довели рахунок до 5:0. Після перерви Патрік Шик відіграв один м’яч (55) — 5:1.

Завдяки впевненій виїзній перемозі на “Бай-Арені” баварці змогли повернути собі перше місце в таблиці. З 19 очками в активі після 8 ігор гранд європейського футболу має відрив в один пункт дортмундської “Боруссії”.

Доповнення

23-го листопада “Баварія” відправиться до Києва на гру Ліги чемпіонів із “Динамо”.