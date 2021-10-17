Суперник “Динамо” по Лізі чемпіонів розгромив “Байєр” та вийшов у лідери Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У центральній зустрічі восьмого туру німецької Бундесліги мюнхенська “Баварія” завоювала переконливу перемогу над леверкузенським “Байєром”, повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенців.
Деталі
У видатному першому таймі дубль найкращого гравця світу Роберта Левандовскі (3 і 30 хвилини) забезпечив команді комфортну перевагу. Всього за п’ять хвилин Томас Мюллер (34) і Серж Гнабрі (35/37) довели рахунок до 5:0. Після перерви Патрік Шик відіграв один м’яч (55) — 5:1.
Завдяки впевненій виїзній перемозі на “Бай-Арені” баварці змогли повернути собі перше місце в таблиці. З 19 очками в активі після 8 ігор гранд європейського футболу має відрив в один пункт дортмундської “Боруссії”.
Доповнення
23-го листопада “Баварія” відправиться до Києва на гру Ліги чемпіонів із “Динамо”.