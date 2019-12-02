Супергерои, мутанты и синий еж: самые ожидаемые кинопремьеры 2020

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Подводя итоги уходящего года, можно смело заявить, что 2019-й был уж очень насыщенным в плане кинопремьер. Напрашивается вопрос, чем же порадует кинолюбителей 2020? Для того, чтобы это выяснить, УНН изучил график кинопремьер и собрал подборку, на наш взгляд, наиболее ожидаемых фильмов, которые можно будет увидеть в следующем году.

Дюна (18 декабря 2020)

Известный режиссер Дени Вильнев решил экранизировать очередную культовую вещь (после продолжение “Бегущего по лезвию”). На этот раз он поставил перед собой цель воплотить на экранах популярный научно-фантастический эпос Фрэнка Герберта “Дюна”, который 30 лет назад уже попытался перенести на экран легендарный Дэвид Линч, и, по мнению многих поклонников, провалился.

Актерский состав будущего фильма впечатляет: Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Зендая и многие другие всемирно известные звезд вовлечены в проект.

Охотники за привидениями (10 июля 2020)

Новые охотники, как обещают создатели, станут продолжением оригинальной франшизы. Кино никаким образом не связано с перезагрузкой 2016 года, в котором охотники стали охотницами. В картине должен засветиться старый каст из оригинальных фильмов, среди новеньких же можно отметить “человека-муравья” Пола Радда. Сюжет фильма пока до конца не известен, но в нем 100% должны появиться привидения, так же как и охотники на них.

007: не время умирать (8 апреля 2020)

Режиссер популярного в свое время сериала “Настоящий детектив” Фукунага взялся за 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Актер Даниэл Крейг пятый раз, и, видимо, в последний, вернулся к роли агента 007. К нему присоединятся герои предыдущих частей в исполнении Ральфа Файнзома, Наоми Харрис, Рори Киннер и Бена Уишоу. Сообщается, что главным противником Бонда в 25-й части станет злодей, которого сыграет актер Рами Малек, а звезда “Капитану Марвел” Лашана Линч примеряет номер 007 на время отпуска Бонда.

Форсаж, 9 (22 мая 2020)

Форсаж является очередным продолжением медиафраншизы, история которой начинается еще в 2001 году. Режиссером фильма стал Джанстин Лин, который занимался постановкой третьей, четвертой, пятой и шестой частей, которые фанаты считают лучшими. К своим ролям вернется большинство актеров, в том числе Вин Дизель и Мишель Родригес, а также антагонистка Шарлиз Терон. Подробности сюжета нового фильма держатся в тайне.

Джентльмены (24 января 2020)

Британский режиссер Гай Ричи, кажется, снова вернулся к любимому амплуа, сняв криминальный боевик “Джентльмены”. Сюжет рассказывает о выпускнике Оксфорда Микки Пирсоне в исполнении Мэттью МакКонахи, переехавшем в Великобританию из США и построившим наркобизнес. Однажды Пирсон захотел продать свой бизнес новым владельцам, но, как обычно в фильмах Ричи, что-то пошло не по плану.

Принцип (Tenet), (17 июля 2020)

Все, что пока известно о следующем фильме Кристофера Нолана это то, что он называться Tenet (что с английского переводится как принцип, убеждения, догмат и т.д.), и то, что история имеет нечто общее с международным шпионажем. Но, как отмечают сервисы кинолюбителей, для многих поклонников имени режиссера в данном случае достаточно, чтобы с нетерпением ожидать премьеры.

Плохие парни навсегда (17 января 2020)

Плохие парни живут в сердцах многих поклонников боевиков, поэтому продюсер Джерри Брукхаймер сел за руль третьей части франшизы. По сюжету, Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) наконец воплотил свою мечту и стал полицейским инспектором. Зато его напарник Майк Лоури (Уилл Смит) ушел из профессии. Однако напарники снова встретятся перед лицом мафиози, стремящимся избавиться от них обоих.

Человек-невидимка (28 февраля 2020)

Человек-невидимка — это будущий американский научно-фантастический психологический фильм ужасов от студии Universal Pictures, который представляет собой свободную современную адаптацию одноименного романа Герберта Уэллса, а также является ремейком одноименной экранизации 1933 года. В фильме снялась Элизабет Мосс, известная многим по своей роли в сериале “Дневник служанки”.

Удивительные приключения Доктора Дулиттла (17 января 2020)

После нескольких не слишком удачных, однако любимых детьми фильмов с Эдди Мерфи в главной роли, Роберт Дауни-младший готов надеть мантию доктора Дулита в новой экранизации режиссера Стивена Гейгана. Этот фильм будет базироваться на второй книге автора Хью Лофтинг и поведает о докторе, который разговаривает с животными.

Вечные (6 ноября 2020)

Еще один фильм из киновселенной Marvel. Вечные — это мощные бессмертные, которые помогали формировать человечество и историю на Земле. В главных ролях засветились известные фигуры от Анджелины Джоли и Сальмы Хайек до двух "королей" из “Игры престолов” — Ричарда Мэддена и Кита Харрингтона. Если верить синопсису, то по сюжету будущего фильма, Вечные отправятся на Землю с целью защитить человечество от своих злобных собратьев девиантов.

Черная Вдова (1 мая 2020 года)

Еще один сольник из вселенной Marvel. Акцент в фильме, как можно догадаться, будет на Наташе Романов, которую блестяще сыграла в предыдущих фильмах Скарлетт Йоханссон. Пока не до конца известно, какую именно историю о ее персонаже воплотят на экране в первом сольном фильме про “Черную Вдову”, но известно, что к ней присоединятся Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс и Флоренс Пью.

Мулан (27 марта 2020)

Вот и для Мулан настала пора для лайв-экшена, вслед за уже рядом работ Disney, которые получили новую жизнь за последние годы. Фильм является адаптацией одноименного мультфильма 1998 года, основанного на китайской легенде о Хуа Мулань. Есть и плохая новость для любителей мультфильма — скорее всего, в ленте мы так и не увидим дракончика Мушу, которого мы так полюбили.

Чудо-женщина 1984 (5 июня 2020 года)

В новом фильме красавица Галь Гадот возвращается к роли амазонки-принцессы. События фильма разворачиваются в середине 80-х годов прошлого века. Чудо-женщина оказывается на территории Советского Союза и находит себе нового врага в лице Гепарда. Антагонистом стала британский антрополог Барбара Энн Миневра, которую на экране воплотит Кристен Уиг.

Хищные Птицы (7 февраля 2020)

Хищные Птицы — американский супергеройский фильм на основе комиксов DC о команде “Хищных Птиц”. Возглавляет девичью банду Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Кинокартина станет восьмой лентой в серии фильмов Миров DC и спин-офом “Отряда самоубийц”. По сюжету, после разрыва отношений с любимым Джокером, Харли Квинн и три другие супергероини собираются вместе, чтобы спасти жизнь маленькой девочки от криминального авторитета Готэма.

Соник в кино (14 февраля 2020)

Первый трейлер для этой адаптации классической видеоигры вызвал гнев поклонников ультра-ежика во всем мире, что привело к тому, что студии пришлось обновить внешний вид персонажа. Поэтому дату выхода ленты в 2019 году пришлось перенести. С другой стороны, эти же поклонники были в восторге от Джима Керри, что примерил роль злодея. Обновленный трейлер с переработанным Соником, вышедшей в ноябре 2019 года, получил одобрение от поклонников, поэтому надеемся, что в остальном фильм не разочарует.

Эмма (21 февраля 2020)

Новый взгляд на одноименный роман Джейн Остин. Юная красавица Эмма Вудхаус в исполнении молодой звезды Ани Тейлор-Джой по сюжету считает, что хорошо разбирается в человеческих характерах и поэтому может выполнять роль свахи для своих подруг и молодых людей. В то же время это не всегда идет на пользу другим людям. Ранее роман уже попытались экранизировать в 1996 году, но такой популярности, как “Гордость и предубеждение”, он не получил.

Лучший стрелок 2 (26 июня 2020)

Через 31 год после оригинальной ленты, выходит неожиданный сиквел, что должен продолжить историю непревзойденного летчика Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (в исполнении нестареющего Тома Круза). Даже учитывая то, что мир меняется и наступает эра беспилотников, Пит все еще может показать себя как “Лучший стрелок”.

Новые мутанты (3 апреля 2020)

Режиссер “Виноваты звезды” Джош Бун собрал некоторых из самых горячих молодых звезд, среди которых Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс, и повествует о темном пути Новых Мутантов, которые проявляют свои способности в тайной тюрьме. Фантастический фильм “Новые мутанты”, является и фильмом ужасов и — новым взглядом на всем известных героев комиксов о “Людях Икс”.

Продолжение следует ...