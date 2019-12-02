Супергерої, мутанти та синій їжак: найочікуваніші кінопрем’єри 2020 року

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Підводячи підсумки ще не зовсім минулого року, можна сміливо заявити, що 2019-й був вже дуже насиченим в плані кінопрем’єр. Напрошується питання, чим же порадує кінолюбителів 2020 рік? Для того, щоб це з’ясувати, УНН вивчив графік кінопрем’єр і зібрав добірку, на наш погляд, найбільш очікуваних на сьогодні фільмів, які можна буде побачити в наступному році.

Дюна (18 грудня 2020 року)

Відомий режисер Дені Вільньов вирішив екранізувати чергову культову річ (після продовження “Того, що біжить по лезу”). На цей раз він взяв собі за мету втілити на екранах популярний науково-фантастичний епос Френка Герберта “Дюна”, який 30 років тому вже спробував перенести на екран легендарний Девід Лінч, і, на думку багатьох шанувальників, провалився.

Акторський склад майбутнього фільму вражає: Тімоті Шаламе, Оскар Айзек, Зендая та багато інших всесвітньо відомих зірок залучені до проекту.

Мисливці за привидами (10 липня 2020 року)

Нові мисливці, як обіцяють творці, стануть продовженням оригінальної франшизи. Кіно ніяким чином не буде пов’язане з перезавантаженням 2016 року, у якому мисливці стали мисливицями. У картині має засвітитись старий каст з оригінальних фільмів, серед новеньких же можна відмітити “людину-мураху” Пола Радда. Сюжет фільму наразі до кінця не відомий, але в ньому 100% мають з’явитись привиди, так само як і мисливці на них.

007: Не час помирати (8 квітня 2020 року)

Режисер популярного свого часу серіалу “Справжній детектив” Кері Фукунага взявся за 25-й фільм про Джеймса Бонда. Актор Даніел Крейг вп’яте, і, мабуть, востаннє, повернувся до ролі агента 007. До нього приєднаються герої попередніх частин у виконанні Ральфа Файнза, Наомі Гарріс, Рорі Кіннера та Бена Вішоу. Повідомляється, що головним супротивником Бонда у 25-й частині стане лиходій, якого зіграє актор Рамі Малек, а зірка “Капітану Марвел” Лашана Лінч приміряє номер 007 на час відпустки Бонда.

Форсаж, 9 (22 травня 2020 року)

Форсаж є черговим продовженням медіафраншизи, історія якої починається ще в 2001 році. Режисером фільму став Джанстін Лін, який займався постановкою третьої, четвертої, п’ятої та шостої частин, які фанати вважаються найкращими. До своїх ролей повернеться більшість акторів, в тому числі Він Дизель і Мішель Родрігес, а також антагоністка Шарліз Терон. Подробиці сюжету нового фільму тримаються в таємниці.

Джентльмени (24 січня 2020 року)

Британський режисер Гай Річі, здається, знову повернувся до улюбленого амплуа, знявши кримінальний бойовик “Джентльмени”. Сюжет розповідає про випускника Оксфорду Міккі Пірсона у виконанні Меттью МакКонахі, що переїхав до Великобританії з США і збудував наркобізнес. Одного разу Пірсон захотів продати свій бізнес новим власникам, але, як зазвичай у фільмах Річі, щось пішло не по плану.

Принцип (Tenet), (17 липня 2020 року)

Все, що наразі відомо про наступний фільм Крістофера Нолана це те, що він називатися Tenet (що з англійської перекладається як принцип, переконання, догмат тощо), і те, що історія має щось спільне з міжнародним шпигунством. Але, як відзначають сервіси кінолюбителів, для багатьох шанувальників імені режисера в даному випадку достатньо, щоб з нетерпінням очікувати прем’єри.

Погані хлопці назавжди (17 січня 2020 року)

Погані хлопці живуть у серцях багатьох шанувальників бойовиків, тож продюсер Джеррі Брукхаймер сів за кермо третьої частини франшизи. За сюжетом, Маркус Бернетт (Мартін Лоуренс) нарешті втілив свою мрію і став поліцейським інспектором. Натомість його напарник Майк Лоурі (Вілл Сміт) пішов з професії. Проте напарники знову зустрінуться перед обличчям мафіозі, що прагне позбутись їх обох.

Людина-невидимка (28 лютого 2020 року)

Людина-невидимка — це майбутній американський науково-фантастичний психологічний фільм жахів від студії Universal Pictures, що являє собою вільну сучасну адаптацію однойменного роману Герберта Уеллса, а також ремейком однойменної екранізації 1933 року. У фільмі знялась Елізабет Мосс, відома багатьом за свою роль у серіалі “Щоденник служниці”.

Дивовижні пригоди Доктора Дулітла (17 січня 2020 року)

Після кількох не надто вдалих, проте улюблених дітьми фільмів з Едді Мерфі у головній ролі, Роберт Дауні-молодший готовий надягти мантію Доктора Дуліта в новій екранізації режисера Стівена Гейгана. Цей фільм буде базуватися на другій книзі автора Хью Лофтінг і оповідатиме про доктора, що розмовляє з тваринами.

Вічні (6 листопада 2020 року)

Ще один фільм з кіновсесвіту Marvel. Вічні — це потужні безсмертні, які допомагали формувати людство та історію на Землі. В головних ролях засвітились відомі постаті: від Анджеліни Джолі та Сальми Хайек до пари королів з “Гри престолів” — Річарда Меддена та Кіта Харінгтона. Якщо вірити синопсису, то за сюжетом майбутнього фільму, Вічні відправляться на Землю з метою захистити людство від своїх злісних побратимів девіантів.

Чорна Вдова (1 травня 2020 року)

Ще один сольник зі всесвіту Marvel. Акцент у фільмі, як можна здогадатись, буде на Наташі Романов, яку блискуче зіграла у попередніх фільмах Скарлет Йоханссон. Наразі не до кінця відомо, яку саме історію про її персонажа втілять на екрані у першому сольному фільмі про “Чорну Вдову”, але відомо, що до неї приєднаються Девід Харбор, Рейчел Вайс та Флоренс П’ю.

Мулан (27 березня 2020 року)

От і для Мулан настав час для лайв-екшена, слідом за вже цілою низкою робіт Disney, які отримали нове життя за останні роки. Фільм є адаптацією однойменного мультфільму 1998 заснований на китайській легенді про Хуа Мулань. Є і погана новина для любителів мультфільму — скоріш за все, у стрічці ми так і не побачимо дракончика Мушу, якого ми так полюбили.

Диво-жінка 1984 (5 червня 2020 року)

У новому фільмі красуня Галь Гадот повертається до ролі амазонки-принцеси. Події фільму розгортаються у середині 80-х років минулого століття. Диво-жінка опиняється на території Радянського Союзу та знаходить собі нового ворога у особі Гепарда. Антагоністом стала британський антрополог Барбара Енн Міневра, яку на екрані втілить Крістен Уіг.

Хижі Пташки (7 лютого 2020 року)

Хижі Пташки — американський супергеройський фільм на основі коміксів DC про команду “Хижих Птахів”. Очолює дівочу банду Харлі Квінн у виконанні Марго Роббі. Кінокартина стане восьмою стрічкою у серії фільмів Світів DC та спін-офом “Загону самогубців”. За сюжетом, після розриву стосунків з коханим Джокером, Харлі Квінн і три інші супергероїні збираються разом, щоб врятувати життя маленької дівчинки від кримінального авторитета Готему.

Сонік у кіно (14 лютого 2020 року)

Перший трейлер для цієї адаптації класичної відеоігри викликав гнів шанувальників ультра-їжачка у всьому світі, що призвелодо того, що студії довелось оновити зовнішній вигляд персонажа. Через це дату виходу стрічки в 2019 році довелось перенести. З іншого боку, ці ж шанувальники були в захваті від Джима Керрі, що приміряв роль злодюги. Оновлений трейлер із переробленим Соніком, який вийшов у листопаді 2019 року, отримав схвалення від шанувальників, тож сподіваємось, що решта фільму не розчарує.

Емма (21 лютого 2020 року)

Новий погляд на однойменний роман Джейн Остін. Юна красуня Емма Вудхаус у виконанні молодої зірки Ані Тейлор-Джой за сюжетом вважає, що добре розбирається в людських характерах і тому може виконувати роль свахи для своїх подруг і молодих людей. Водночас це не завжди виходить на користь іншим. Раніше роман вже спробували екранізувати у 1996 році, але такої популярності, як “Гордість та упередження”, він не знайшов.

Кращий стрілець 2 (26 червня 2020 року)

Через 31 рік після оригінальної стрічки, виходить несподіваний сіквел, що має продовжити історію неперевершеного льотчика Піта Мітчелла на прізвисько Меверік (у виконанні нестаріючого Тома Круза). Навіть з огляду на те, що світ змінюється й настає ера безпілотників, Піт все ще може показати себе як “Кращий стрілець”.

Нові мутанти (3 квітня 2020 року)

Режисер “Провини зірок” Джош Бун зібрав деяких з найгарячіших молодих зірок, серед яких Аня Тейлор-Джой та Мейсі Вільямс, та оповідає про темний шлях Нових Мутантів, які виявляють свої здібності, одні у таємній в’язниці. Фантастичний фільм “Нові мутанти”, є і фільмом жахів та — новим поглядом на всім відомих героїв коміксів про “Людей Ікс”.

Далі буде...