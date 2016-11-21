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Споры с руководством "Нафтогаза" не должны ставить под угрозу энергобезопасность страны - нардеп

Киев • УНН

 • 7145 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Народные депутаты обратились к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой решить споры между руководством компаний ПАО "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины", которые ставят под угрозу энергетическую безопасность страны и могут сорвать работу николаевского предприятия. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Андрей Вадатурский, передает УНН.

Споры с руководством "Нафтогаза" не должны ставить под угрозу энергобезопасность страны - нардеп

"В парламенте во время часа вопросов к правительству обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой предупредить возможный срыв реализации масштабного проекта модернизации газотранспортной системы", - написал А.Вадатурский.

Он отметил, что причиной обращения стало то, что две недели назад "Укртрансгаз" провел через систему закупок ProZorro тендер на модернизацию трех компрессорных станций украинской газотранспортной системы на сумму 4,12 миллиарда гривен. Согласно договору, 30% запланированных работ должно выполнить николаевское предприятие "Заря"-"Машпроект".

"Таким образом около 20 тыс. работников получили работу и уверенность, что смогут прокормить свои семьи. Однако из публикаций в СМИ мне стало известно, что есть определенные личностные споры и недоразумения между руководством "Нафтогаза" и "Укратрансгаза". В связи с чем существует опасность, что это может негативно повлиять на реализацию такого важного проекта.

Именно поэтому я обратился к В.Гройсману, попросил сделать все и не допустить того, чтобы плохие личные отношения руководителей двух предприятий помешали. Поскольку это приведет к потере рабочих мест, повредит национальным интересам и поставит под сомнение энергетическую независимость страны", - подчеркнул А.Вадатурский.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка.

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